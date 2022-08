Usb Calabria accanto a Beauty, manifestazione a Soverato

“Come USB siamo al fianco di Beauty offrendogli tutto il supporto sindacale e legale del caso, così come sempre ci continueremo a battere denunciando e lottando contro questo meccanismo di sfruttamento”. Con queste parole l’Usb Calabria è tornata a Soverato per portare avanti la campagna che “comincia a dare coraggio ai lavoratori sfruttati e avremo varie testimonianze giovedì 25 agosto a Pizzo Calabro per l’evento di chiusura ma prima, Sabato 6 Agosto, la Manifestazione nazionale contro lo sfruttamento stagionale a Forte dei Marmi. Chiudiamo con una nota di colore, per quanto triste e misera possa essere: ci fa piacere che il coraggio di Beauty abbia fatto svegliare anche le altre organizzazioni sindacali, che fino ad ora più che chiudere un occhio li hanno chiusi entrambi rendendosi di fatto complici dello sfruttamento. Evidentemente la possibilità di farsi pubblicità sulle spalle dei lavoratori sfruttando il clamore mediatico gli fa gola, ma chi lavora non è scemo e capisce bene dove si annida la mala fede”.