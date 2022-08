Brest Unit AOPC Catanzaro, Abbonante:” la prevenzione del tumore alla mammella non va in vacanza”

Al giorno d’oggi, quando si parla di prevenzione, soprattutto in ambito sanitario, non è possibile decidere di fermarsi o prendersi una pausa, nemmeno durante i mesi più caldi dell’anno. È quest’ultimo il caso della Brest Unit-Centro Integrato per la cura dei tumori della mammella dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, coordinata dal dott. Francesco Abbonante, che continuerà ad essere operativa anche nel mese di agosto (sono previsti circa 35 interventi ordinari).

Un gruppo di professionisti appassionati che, nel periodo pandemico, ha raddoppiato l’attività

La Brest Unit dell’AOPC di Catanzaro è costituita da professionisti di diverse specialità mediche, tra cui radiologi, anatomopatologi, oncologi medici, radioterapisti, medici nucleari, psicooncologi, chirurghi plastici, ingegnere biomedico, infermieri e case manager. Quest’ultimo è un gruppo che, nonostante si sia costituito negli ultimi anni, è riuscito, come affermato dal Dott. Abbonante, “a raddoppiare i propri numeri, soprattutto nel periodo pandemico, quando, per varie motivazioni, i grandi centri si son dovuti quasi fermare”. “Quindi, per mantenere alto il livello di assistenza– ha aggiunto il coordinatore – abbiamo deciso di fare degli sforzi organizzativi per garantire un numero elevato d’interventi anche nel mese di agosto”. Una scelta complessa, quella di prestare tale servizio, soprattutto per via “del piano di rientro e della ristrettezza del turnover che portano il personale a scegliere di convogliare i 15 giorni di ferie, obbligatori per legge, in tale mese e si è soliti essere operativi solo per casi di emergenza, urgenza ed oncologia”.

La prevenzione del tumore alla mammella ha un nemico: la paura

Molti studi hanno dimostrato che la prevenzione per il tumore alla mammella, che si esegue con test di screening sulla popolazione femminile attraverso la mammografia, riduce sensibilmente la mortalità. Nonostante ciò, soprattutto per via della paura, in particolare in Calabria, la percentuale di donne che sottopongono ad esami di screening è molto bassa. “Basti pensare che – ha dichiarato il dottore Abbonante – nelle grandi regioni del nord si riesce a controllare circa il 90/95 % delle donne mentre in Calabria si è fermi intorno al 19%”. “Per migliorare tale situazione – ha aggiunto – con il dipartimento della salute regionale, stiamo cercando di ottimizzare una rete regionale che possa far sì che le donne scelgano di far più rapidamente e più frequentemente i controlli”.