In piazza. Per festeggiare i sapori. Per ascoltare e ballare sulle note della musica dei Parafoné. Per riscoprirsi comunità. Per vivere una serata all’insegna dell’allegria e della condivisione. Le mani laboriose dei volontari che hanno impastato, cucinato e servito le braciole di patate, la professionalità del Vidocq, il talento dei protagonisti dell’ “Estemporacomics 2022” e del concorso fotografico “Riscopri Girifalco”: il tutto sotto la sapiente regia della Pro Loco Girifalco guidata dal presidente Paolo Antonio Migliazza.

Una serata aperta dalla consegna delle targhe agli emigrati individuati dal sodalizio per il merito di aver portato in giro per il mondo il nome di Girifalco: il maestro Rocco Mascaro, l’artista Paolo Migliazza e il giovane Salvatore Silipo. Quindi la premiazione dei due concorsi – l’estemporanea e il concorso di fotografie.

Foto 3 di 3





Per Estemporacomics 2022 (vincitrice Giuria popolare), con 56 preferenze è stata Chiara Romeo. Mentre i vincitori Estemporacomics – Giuria (prof. Rocca Giuseppe) sono stati Ana Rosa Louis, Chiara Romeo e Giuseppina Cristofaro.

Per il concorso fotografico (presidente giuria Domenico Mendicino) i premi sono andati a Barbara Posenato (vincitore giuria esperti) e Antonella Signorello (vincitore giuria popolare).

Sul palco insieme al presidente Migliazza c’era il sindaco Pietrantonio Cristofaro.

Panini, birra e braciole di patate hanno fatto, poi, il resto. Per una serata di buona musica sulle note dei Parafoné.