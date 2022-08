Case demolite a Caminia: il Tar, anche nel merito, dà ragione al Comune di Stalettì

Arriva nel merito la vicenda delle case di Caminia, sgomberate ed abbattute lo scorso anno. Il Tar ha infatti pronunciato la prima sentenza sui tanti ricorsi che sono stati presentati dai proprietari.

Le ragioni del ricorrente sono state rappresentate in giudizio da Annamaria Corabi mentre il Comune di Stalettì è stato rappresentato e difeso da Amedeo Bianco e Giuseppe Spadafora,

I FATTI

Il ricorrente ha impugnato in giudizio il provvedimento con cui il Comune di Stalettì ha rigettato l’istanza di Condono Edilizio in relazione ad un fabbricato con annessa corte, realizzato a Caminia in assenza di titolo edilizio e relative autorizzazioni; l’ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi e successiva ordinanza di mera rettifica del termine per adempiere all’ordine di demolizione.

PERCHE’ E’ STATO RIGETTATO IL CONDONO

Le motivazioni in forza delle quali è stata rigettata l’istanza di condono sono le seguenti:

l’area sulla quale insiste il manufatto, risulta essere di proprietà del Demanio Marittimo, pertanto la domanda di condono edilizio risulta preliminarmente inammissibile, poiché come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa risulta necessario acquisire nelle aree demaniali l’autorizzazione dell’ente proprietario al fine di poter ottenere l’eventuale condono”; l’area interessata risulta sottoposta a vincolo a tutela paesaggistica ai nonché a vincolo idrogeologico e rispetto a tali vincoli non risultano essere stati acquisiti i necessari atti di assenso dalle competenti autorità, le opere risultano essere state realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzativi su area individuata secondo il P.R.G. vigente come “Zona di riqualificazione del litorale”.

LA RICOSTRUZIONE DEI GIUDICI DEL TAR

Per una migliore comprensione della controversia, si premette che il terreno sul quale è stato realizzato il manufatto di cui è causa era stato oggetto, previa delibera del Consiglio Comunale di Stalettì risalente agli anni ‘60, di un bando pubblico che invitava i cittadini ad occupare una porzione di fondo, asseritamente di proprietà comunale, posto a valle della ferrovia, compreso tra la linea ferrata e la spiaggia – valutata in complessivi mq 5.706,58 – in attesa di procedere a lottizzazioni e, quindi, a cessione a titolo oneroso del suolo.

Successivamente era, tuttavia, insorta una controversia tra l’amministrazione statale e l’ente territoriale circa la natura demaniale della predetta area. Entrambi gli enti rivendicavano la titolarità del diritto di proprietà esclusiva sull’area e ciò ha comportato uno stallo nel completamento dell’iter di cessione dei terreni ai privati.

LA CONCLUSIONE DEI GIUDICI

Tale controversia ha trovato oggi una soluzione, come dimostrato anche dal contenuto dei provvedimenti qui impugnati, nei quali il Comune conferma che il terreno di cui si controverte appartiene al Demanio marittimo.

Il mancato rilascio dei pareri positivi da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti sul terreno rappresenta, inoltre, l’elemento decisivo, e di per sé assorbente, per ritenere legittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di condono.

Il rilascio del titolo in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Nel caso di specie, invece, tali pareri non sono stati emessi, né peraltro sono stati richiesti dal ricorrente.

Ciò preclude l’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, così come efficacemente evidenziato anche dalla difesa del Comune resistente.

A nulla rileva il fatto che l’immobile sia stato asseritamente realizzato in epoca anteriore – in un momento in cui, cioè, non sarebbe stato necessario ottenere alcun titolo autorizzativo per l’edificazione di un manufatto in aree site al di fuori del centro urbano, in un Comune non dotato di alcun piano regolatore.

I vincoli paesaggistici e idrogeologici di cui si discute erano, infatti, presenti sul terreno anche al momento in cui è stato (asseritamente) realizzato l’immobile.

Ad ogni modo, i suddetti vincoli sono rilevanti ai fini dell’istanza di condono anche se apposti successivamente alla realizzazione dell’immobile.

Nel caso di specie, l’incontestata presenza di un vincolo paesaggistico e idrogeologico sull’area oggetto di intervento edilizio, unita all’altrettanto incontestata assenza dei pareri positivi da parte delle autorità preposte, costituiscono elemento impeditivo per l’Amministrazione comunale nell’accoglimento dell’istanza di condono.

Di conseguenza, tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento di diniego di condono, impugnato in questa sede.