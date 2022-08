Inizia oggi la turnazione settimanale che vedrà impegnato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Catanzaro. L’attivazione del Comune per il supporto domiciliare agli anziani, si avvale del contributo dei suoi volontari, che ancora una volta offrono la propria disponibilità per aiutare chi versa in condizioni di difficoltà.