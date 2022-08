Zagarise, oggi la protesta del trattori contro la Provincia

La Provincia di Catanzaro non si occupa del diserbo? Lo fanno alcuni cittadini insieme agli amministratori.

Singolare protesta quella di oggi, martedì 9 agosto 2022, nel paese dell’olio.

L’ antefatto è che c’è tanta incuria sulla strada provinciale numero 12: erba alta e manutenzione quasi assente.

Un disservizio più volte segnalato dall’Amministrazione comunale con reiterate istanze.

Ora alle parole sono seguiti i fatti e, come da monito, i cittadini hanno pulito con mezzi privati i tratti di strada più pericolosi.

“C’è tanta indignazione per mancato diserbo degli spazi adiacenti alle strade della via di comunicazione Coccuma-Mortilla. Non ci stiamo e democraticamente esterniamo il nostro malcontento” ha asserito il sindaco Domenico Gallelli nel ringraziare “Salvatore Verrino, Nicola De Vito, Mariano Tobruk, Antonio Invidia e Giuseppe Colosimo”.

Già domani i responsabili della cosa pubblica zagaritana renderanno edotta la Prefetta di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta sui motivi della singolare protesta.