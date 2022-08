Grande entusiasmo a Simeri mare per l’arrivo di Angelo Madia e la sua “fedele” bicicletta. Un viaggio, come si ricorderà, effettuato in sella alla sua bici partendo dalla città di Berlino, sua residenza da quasi dieci anni, per giungere al suo paese di origine, Simeri Crichi. Nel pomeriggio di ieri, finalmente l’arrivo, dopo aver percorso quasi 2300 chilometri, un itinerario certamente non semplice, ma la calda accoglienza dei compaesani ha fatto sì che Angelo ne dimenticasse la fatica, tuttavia conservando la grande positività dell’impresa. Un’accoglienza preparata nelle adiacenze del Campo Sportivo della località “Homo Morto” (Simeri mare), un momento vissuto con grande entusiasmo, per un viaggio che per lui ha rappresentato la realizzazione di un sogno, mai presupponendo di diventarne “grande protagonista”. Il “benvenuto” è iniziato nei pressi di Simeri mare, infatti, Angelo, giunto alle ore 16.00 con un arrivo emozionante, é stato scortato nell’ultimo tratto di strada da un gruppo dell’associazione ciclistica “Maverix” di Catanzaro e da un altro gruppo sportivo delle due ruote di Simeri Crichi.

“La stanchezza non manca, ho pedalato veramente tanto – ha esordito Madia al suo arrivo – ma sono veramente commosso da questa accoglienza, ringrazio tutti di cuore per la vostra presenza”. Ancora tanta emozione con la consegna di diversi premi, ricevendo in primis quello dei familiari, una targa ricordo con una particolare scritta e una maglietta, e poi ancora dagli amici il singolare “Trofeo bici”.

Ma le sorprese per Angelo sono continuate ricevendo dalla Scuola Calcio “Life” e dal “mondo dell’automobilismo” di Simeri Crichi (entrambe rappresentate da Sebastiano Elia) rispettivamente due coppe e ancora il presidente della Pro Loco del paese, Franco Canino, ha voluto consegnargli la tessera dell’associazione, poiché da sempre assiduo socio sostenitore. Un ricco buffet e una torta hanno completato l’atmosfera di questo traguardo speciale. La sera precedente al giorno dell’arrivo si è potuto ascoltare telefonicamente il giovane calabrese nella sua ultima tappa nei pressi di Paola (Cs), in quella che sarebbe stata “l’ultima notte” prima della conclusione di questa lunga esperienza. Con qualche breve domanda Angelo si è un po’ raccontato, facendo un bilancio di questo particolare viaggio.

Angelo, è da diverso tempo che usi la bicicletta, ma come nasce l’idea di questo viaggio da Berlino sino in Calabria?

E’ da circa tre anni che faccio uso costante della bicicletta, sia per hobby che per lavoro, ma durante l’emergenza Covid ho incrementato le mie uscite per fare un po’ di sport. L’idea del viaggio è nata circa un anno fa, ad agosto scorso ho iniziato a pensarci e nel mese di gennaio ho cominciato a programmare il tutto, anche se molte decisioni sono state prese durante il suo svolgimento, come ad esempio alcuni percorsi da intraprendere.

Dunque un’impresa importante da realizzare, ti sarai dovuto allenare ma, soprattutto, quali le difficoltà incontrate?

L’allenamento c’è stato, facendo molti chilometri in bici, ma già ero impegnato con una preparazione personale a casa. Per quanto riguarda le difficoltà, sicuramente non sono mancate e per un ciclista sono primariamente legate alle condizioni metereologiche avverse. Varie volte ho incontrato tantissima pioggia ed è capitato di dovermi fermare in albergo per la notte, visto che per il viaggio ho scelto di pernottare in tenda sostando nei vari campeggi delle città attraversate. Nel percorso, diversi i momenti particolari, di cui uno nella Repubblica Ceca, attraversando una fitta foresta con salite e discese, ma anche nella zona di Avellino, a causa di una forte pioggia sono stato costretto a fermarmi e qui, poiché il B & B era chiuso, ho ricevuto accoglienza da un signore proprio a casa sua. Il calore della gente è stato ciò che mi ha accompagnato ovunque, una esperienza bellissima.

Il tuo è stato un percorso di viaggio realizzato in “solitaria” o hai avuto l’appoggio di qualcuno?

Ho pensato e realizzato questo viaggio da solo e non ho avuto alcun tipo di supporto. Durante l’itinerario ho incontrato degli amici che mi hanno anche ospitato in alcune sere particolari, ma sono stati episodi occasionali. Ho viaggiato giornalmente pedalando per circa dieci ore e pernottando quasi esclusivamente in tenda, avendo con me solo un piccolo bagaglio con lo stretto necessario.

La forza fisica impegnata è certamente da non sottovalutare, hai dovuto fare una alimentazione adeguata, cosa hai preferito durante l’itinerario?

L’alimentazione è fondamentale per lo sport. Ho cercato di organizzarmi mangiando sempre qualcosa di proteico. Ovviamente non avevo molto tempo da dedicare alla cucina, è capitato di mangiare dei risotti in busta da preparare al momento con un fornelletto, in Baviera, ad esempio, spesso ho mangiato gli “spatzel” che è un tipo di pasta particolare. Durante il viaggio ogni quaranta minuti ho cercato di consumare qualcosa, una barretta, della frutta secca, piccoli spuntini altamente proteici e poi ho bevuto tantissima acqua.

Angelo, tornare in Calabria per te è sempre stato importante, ma questa volta sarà un “ritorno” certamente diverso.

Sicuramente si, non mi aspettavo tutto questo clamore, ho preparato questo viaggio senza pensare ad alcun “tornaconto” personale. Ho iniziato a pubblicare il mio “diario di viaggio” su Instagram per gli amici, solo successivamente mi sono reso conto che si era sparsa la voce e che il mio viaggio stava creando dell’interesse, tutto molto bello ma non previsto.

Sei dunque arrivato alla fine del viaggio, che bilancio faresti di questa particolare esperienza?

Beh, sicuramente è un’esperienza di vita fantastica, di cui ho ammirato la grandezza dei suoi contesti. Le difficoltà non sono mancate ma ho conosciuto dei luoghi spettacolari che non avrei avuto modo di vedere, ma ancor di più le persone, sempre disponibili, pronte ad accogliermi al momento opportuno e soprattutto molto incuriosite dal racconto della mia esperienza. Un viaggio che consiglierei senz’altro di fare, il bilancio è certamente positivo!

Angelo non si sbagliava, grande l’accoglienza a lui riservata, da parte dei suoi familiari desiderosi di abbracciarlo, ma anche da parte dell’intera comunità orgogliosa di festeggiare un proprio compaesano per un’impresa iniziata il 25 luglio scorso e ora portata a termine con determinazione, interesse e passione. Un viaggio che potrà aver incluso sicuramente tante belle sensazioni: la conoscenza dei territori, la capacità di adattamento, la comunicabilità con il prossimo e la bellezza di cavalcare un “particolare destriero” a due ruote!