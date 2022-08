Panchine sul Corso, saranno riposizionate a fine agosto

Una lettrice denuncia i disagi legati ai lunghi tempi di restauro delle panchine di corso Mazzini e dei giardini Nicholas Green, delle quali due settimane fa avevamo dato notizia della rimozione.

“Chi rimane in città anche nel periodo estivo, oppure un visitatore o un turista dove si può sedere?” chiede la lettrice all’amministrazione. “Le panchine servono per gustare un gelato, per una lettura, per rilassarsi, e anche per scambiare due chiacchiere tra amici”.

Catanzaroinforma ha chiesto delucidazioni all’assessore comunale ai Lavori Pubblici Raffaele Scalise, il quale ha fatto sapere che le panchine saranno riposizionate a fine agosto, una volta ultimati gli interventi di restauro. I tempi lunghi sono legati al fatto che si è scelto di restaurare le sedute esistenti, anziché sostituirle con nuovi arredi.