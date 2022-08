Quando i ricordi indimenticabili dell’infanzia percorrono i sentieri delle amicizie indissolubili, l’ilarità diventa contagiosa e stare insieme diventa un piacere . Poche feste come quella dei coscritti. Se poi si festeggia insieme anche mezzo secolo di vita, ecco tante storie che scaldano il cuore.

Così è stato a Petronà dove ieri, 13 agosto 2022, si sono dati appuntamento i coetanei della classe 1972. Altri tempi, altri costumi. Partecipanti: ventinove adesioni. Prima c’è stata l’omelia officiata dal parroco Don Giorgio Rigoni che ha parlato di 50 anni “come età di bilanci e di ripartenze”.

Alla funzione religiosa, presso santuario della Cona, era presente anche un parroco originario dell’Ucraina Volodymyr Bashutskyy. Subito dopo i coscritti si sono recati in cimitero per ricordare Silvia Lamacchia, una compagna di classe che non ha fatto in tempo a spegnere 50 candeline. Sempre al camposanto, molto sentito è stato il saluto al maestro delle scuole elementari Ottorino Pascuzzi.

Epilogo con una succulenta cena e i fuochi di artificio offerti da Vincenzo Lamacchia in ricordo della sorella scomparsa.

Riassunto: è stato un bellissimo tuffo nel passato, rievocando i momenti dell’infanzia e della giovinezza tra vecchie foto, racconti di scuola e aneddoti che hanno riportato indietro nel tempo e messo insieme quanti sono rimasti a vivere in paese con quanti invece sono andati via per ragioni di lavoro e non sono più tornati, se non per pochi giorni.

Per quanto diversi, per quanto cambiati, i coscritti di Petronà non hanno mai dimenticato i primi amici del paese natio, legami scritti con l’inchiostro indelebile dell’infanzia e prima adolescenza.

Ecco i nomi di chi ha preso parte alla festa dei 50 anni: Antonio Sirianni; Massimo Capocasale; Danilo Sirianni; Rosario Marchio; Carlo Mazzei; Salvatore Fuoco; Roberto Caligiuri; Claudio Scavo; Tommaso Scalzi; Mimmo Rizzuti; Katia Saporito; Concetta Marchio; Adriana Sirianni; Angela Colosimo; Rosanna Sirianni; Pina Colosimo; Franca Scalzi; Filomena Ruberto; Ginella Colosimo; Anna Maria Esposito; Elena Esposito; Maria Marchio; Angela Caligiuri; Teresa Lamanna; Rosaria Ruga; Rosella Sirianni; Maria Teresa Provveduto; Emilia Muraca ed Enzo Bubbo.

Anche a Petronà la festa dei coscritti diventa una dolce abitudine e un modo per ribadire un duplice assunto: la bellezza non invecchia mai e le belle persone non smettono mai di brillare.