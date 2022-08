Voucher per l’acquisto di beni primari per la prima infanzia

L’ Amministrazione comunale tavernese non assiste inerme all’aumento generalizzato dei prezzi di diversi beni di consumo.



Un aiuto per le famiglie sta per essere licenziato dalla casa comunale di Taverna. Il sindaco Sebastiano Tarantino e la consigliera Carmela Vero, delega alle politiche sociali, hanno comunicato che, già a partire dalle prossime settimane, con apposito avviso pubblico e dietro apposita domanda, saranno erogati voucher finalizzati all’acquisto di beni primari per la prima infanzia.



“La presente misura prevede tutta una serie di azioni e interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà. In risposta alla crescente crisi legata all’aumento dei prezzi aiutando le famiglie in difficoltà” e’ scritto in una nota stampa della Città di Taverna.



Attraverso quest’ultima misura e il potenziamento del banco alimentare, il Comune di Taverna vuole dare delle risposte alle esigenze di tante famiglie che, a partire dai prossimi mesi, saranno sempre messe in difficoltà per il costante aumento dei prezzi.