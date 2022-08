Angelina e Bodgan sposi: a Sellia in provincia di Catanzaro Russia-Ucraina vuol dire amore

Angelina è una giovane ragazza russa. Vive da anni in provincia di Catanzaro per avere seguito la madre Elena giunta in Italia in cerca di fortuna. Bogdan invece nelle nostre terre è cresciuto, adottato con la sorella da una coppia catanzarese. Viene dall’Est ma non dalla Russia dalla nemica Ucraina esattamente è di Diniprodzerginsk. I rispettivi paesi d’origine sono in guerra, tra loro invece è nato l’amore. E’ una splendida storia quella a cui il sindaco di Sellia Davide Zicchinella fa accenno questa mattina sulla sua pagina Facebook. Zicchinella, che ieri ha celebrato il matrimonio tra Bogdan e Angelina scrive “di una storia d’amore che è potuta concretizzarsi grazie ad altre precedenti scelte d’Amore e di Vita.

Nei registri del comune di Sellia, da ieri, due ragazzi nati rispettivamente in Russia e Ucraina risultano uniti in matrimonio.

In attesa che questa assurda guerra di aggressione finisca, prima possibile, che cessi il conto delle vittime civili e militari, da ambo le parti, ieri c’è stata l’ennesima dimostrazione che solo l’ Amore, e mai l’ odio e la guerra, è l’ unico sentimento che può portare alla vittoria sempre scrive ancora Zicchinella che con conclude con una celebre citazione virgiliana, Amor vincit omnia (L’amore vince tutto).