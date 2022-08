Francesco Chirillo:”Le spese energetiche stanno mettendo in ginocchio le attività commerciali”

Il rincaro sul prezzo delle forniture di luce e gas, soprattutto negli ultimi mesi, sta mettendo in ginocchio diverse attività commerciali. Per di più, soprattutto per quanto concerne quelle che si trovano nel campo della ristorazione, sono lievitati i costi di gestione, a fronte di un’entrata non pari alle uscite. Rientra in quest’ultimo caso l’attività gestita dall’imprenditore catanzarese Francesco Chirillo, il quale ha pubblicato sui social uno screenshot dell’ultima bolletta di luce e gas del suo ristorante che si aggira intorno ai 10.000€. Tale gesto, come da lui affermato, “si è reso necessario per porre l’attenzione sulle difficoltà economiche alle quali non si da il giusto peso ma sono soggette sia le piccole che le grandi imprese”.

Una mancanza di aiuti che incide sulle spese e rischia di far perdere posti di lavoro

“Gli aiuti economici – ha asserito l’imprenditore- sono arrivati per tutti meno che per le imprese, le quali hanno visto salire l’incidenza sul fatturato delle spese di luce e gas dal 9% a circa il 23%”. “Questo fattore – ha aggiunto – se non arriveranno nuovi aiuti, porterà diversi imprenditori a dover diminuire il numero dei dipendenti o, nel peggiore dei casi, a cessare le proprie attività”. Perciò, come dichiarato da Chirillo, “è necessario che, nel prossimo futuro, come accaduto in passato per i fitti, arrivino dei contributi statali per mitigare le spese energetiche”.