ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 21

Concluse le operazioni di tracciamento del Covid19. I sanitari hanno soccorso e prestato le cure a chi ne ha avuto bisogno.

Individuati i minori che fanno parte delle circa 400 persone sbarcate questa mattina a Catanzaro. A tutti verranno garantiti cibi e bevande

La Protezione Civile regionale ha fornito le brandine dove i migranti dormiranno.

Fondamentale per affrontare l’emergenza è stata la grande solidarietà attivata dalle associazioni del territorio, liberi cittadini e sindaci del comprensorio che hanno offerto vestiario di ogni tipo.

L’amministrazione comunale sta monitorando e garantendo energie, beni, servizi e mezzi

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 15.30

Non si conosce ancora il numero preciso di migranti che questa mattina sono approdati sulla costa catanzarese nel quartiere marinaro di Lido. Si stima comunque che la cifra di poco meno di 500 persone sia largamente attendibile.

La macchina dei soccorsi e dell’accoglienza è scattata sostanzialmente in tempo reale, visto che l’imbarcazione con a bordo le persone non ha potuto far ingresso nel porto per via delle sue dimensioni. Tutti i livelli istituzionali si sono mossi quindi mossi in coordinamento tra loro. Il 118 Grande emergenza è intervenuto nel curare tutta la fase dei tamponi.

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il palazzetto dello sport nel quartiere Corvo, dove gran parte dei migranti è già arrivata a bordo dei cinque autobus messi a disposizione della Amc, la municipalizzata di trasporto pubblico. In sinergia con palazzo De Nobili si sono mossi i volontari della Prociv Catanzaro, che hanno distribuito beni di prima necessità: acqua al momento dello sbarco e poi cibo al palazzetto.

In questo momento, i migranti stanno anche ricevendo la necessaria assistenza sanitaria e in particolare, vengono sottoposti al tampone Covid. Il sindaco Nicola Fiorita, giunto nel quartiere Lido nell’immediatezza dell’approdo ha parlato di uno “sbarco importante” e di una prevalenza di uomini anche in giovane età tra i presenti sull’imbarcazione.

“Nonostante il maltempo – ha aggiunto – tutte le operazioni stanno avvenendo in sicurezza e con ordine. Dopo i primissimi soccorsi stiamo ora provvedendo a fornire cinquecento pasti caldi e comunque restiamo presenti per tutto ciò che dovesse ancora rendersi necessario fino allo smistamento dei migranti e quindi a una loro sistemazione in condizioni diverse da quelle emergenziali. Siamo qui e ci resteremo per fare la nostra parte – ha concluso Fiorita – perché chi ha cuore dà una mano e chi non ha cuore si fa i post su Facebook”.

Unicef Calabria, intanto, sui social lancia l’appello: Servono scarpe e indumenti per tutte le età e per ambo i sessi da portare immediatamente al palazzetto dello sport di Corvo, per far fronte alla prima emergenza dopo lo sbarco dei profughi a Catanzaro.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 15

Sono arrivati al Palazzetto dello Sport di Corvo, dove sono stati accolti dalle forze dell’ordine, protezione civile comunale e regionale e sanitari migranti sbarcati questa mattina al Porto di Catanzaro.

Si tratta di 451 uomini e dalle prime identificazioni si tratta di persone arrivate dal Sudan, Egitto, Siria.

A breve verranno effettuati i tamponi per il tracciamento di eventuali casi di Covid

Ai migranti verranno garantiti beni di prima necessità come cibo e acqua.

Quanto alle operazioni di riconoscimento al Palazzetto sono coordinate dalla Questura di Catanzaro diretta da Maurizio Agricola e dagli uomini del commissariato agli ordini del Vicequestore Andrea Ludovico.

NOTIZIA ORE 11.23 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

Una imbarcazione carica di persone è in prossimità di attracco al porto di Catanzaro. Da quello che è possibile capire in lontananza potrebbe avere a bordo dei profughi.

L’imbarcazione ha puntato il porto però è stata bloccata. La Guarda Costiera sta monitorando la situazione. Si resta in attesa di capire come saranno fatti sbarcare.

AGGIORNAMENTO:

Sono iniziate le operazioni di recupero dei migranti a bordo dell’imbarcazione che ha puntato il porto di Catanzaro Marina. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, si tratta di circa 500 persone, molte delle quali minori: saranno accompagnati al Palazzetto dello Sport in località Corvo e quindi smistati.

Sul posto la guardia costiera che sta dirigendo le operazioni di recupero, la Polizia, i Carabinieri, la Protezione civile, la Guardia di Finanza e la polizia locale. Il sindaco Nicola Fiorita è sul posto, assieme alla vice sindaca Giusy Iemma:

Le operazioni potrebbero essere lunghe perché si attende una barca in cui trasportare i migranti per poi condurli a terra nel porto, poiché l’imbarcazione con cui sono arrivati in prossimità della costa è troppo grande per entrare.

12. 44: Fonti accreditate riferiscono che la Prefettura ha richiesto 500 brandine. Nel frattempo sono arrivati anche quattro autobus dell’Amc che si occuperanno del trasporto verso il Palazzetto dello Sport del quartiere Corvo.

L’amministrazione comunale si occuperà dall’approvvigionamento di acqua e cibo. Il Comune di Catanzaro sta seguendo le operazioni di messa in sicurezza degli uomini e delle donne presenti sulla nave.

Dal sito istituzionale del Comune arriva la conferma che dopo le prime cure sanitarie – compreso i tamponi covid – i migranti saranno trasferiti al Palazzetto dello Sport in località Corvo.

Ore 13.38: E’ arrivata la motovedetta da Roccella Jonica e sono in corso le operazioni al largo per il trasbordo dei primi migranti.

“Sono sbarcati al porto di Catanzaro i primi 160 migranti arrivati a bordo di un barcone intercettato dalla Guardia Costiera all’ingresso dello scalo – ha spiegato il sindaco Nicola Fiorita -. Il primo contingente è stato trasportato al porto da una motovedetta della Guardia Costiera. Le operazioni sono rese complicate da un temporale che si è abbattuto da alcuni minuti sul Catanzaro. Ancora non precisati né il numero complessivo né la nazionalità dei migranti, che inizialmente saranno ospitati al palazzetto dello Sport di Catanzaro dove verranno effettuate le operazioni di identificazione e di sicurezza sanitaria”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40

Si sta procedendo al Palazzetto con l’effettuare i tamponi sulle persone sbarcate a Catanzaro così come le norme vigenti sul Covid richiedono (vedi foto a seguire)