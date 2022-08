Hostess originaria del catanzarese morta a Liverpool dopo essere stata investita da un’auto

Aveva 36 anni e lavorava come hostess per la compagnia aerea Ryanair. La sera di lunedì 22 agosto, al termine del turno di lavoro, è stata investita da un’auto mentre lasciava l’aeroporto di Liverpool. E’ morta così Cinzia Ceravolo, calabrese di nascita e origine. Per quattro giorni ha lottato in un letto d’ospedale tra la vita e la morte. Quando si è capito che non c’era più nulla da fare si è proceduto all’espianto degli organi. Con i suoi organi vivranno altre persone. Le comunità di Petrizzi, che Cinzia aveva lasciato pochi giorni prima di rientrare a lavoro e quella di Calimera, frazione del vibonese, piangono la loro giovane figlia volata via questa volta purtroppo per sempre, non ci sarà alcun aereo a riportarla a casa.