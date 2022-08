Taverna, 219mila euro per la digitalizzazione

Approvati i cinque progetti presentati dal Comune di Taverna, primo cittadino Sebastiano Tarantino, per la digitalizzazione dei servizi amministrativi con uno stanziamento riconosciuto di 219mila euro. A breve, dunque, saranno realizzati gli interventi che permetteranno ai cittadini di gestire prestazioni di pubblica utilità tramite i sistemi PagoPA, Spid, CIE, AppIO direttamente dal sito istituzionale con almeno sessanta procedure.

Inoltre, relativamente alla Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” il Comune di Taverna risulta essere beneficiario di euro 80mila euro. In ultima analisi, per la misura 1.2 “ Abilitazione cloud per la PA locali” lo stesso paese presilano risulta beneficiario di euro 78milaeuro. La transazione digitale passa anche dal laborioso centro presilano.