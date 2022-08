Incendi, drone incastra altro piromane. Segnalato alle autorità competenti. L’annuncio social di Occhiuto

È accaduto questa mattina in provincia di Crotone.

La nostra squadra – scrive su Facebook il governatore della Calabria Roberto Occhiuto – è riuscita – ancora una volta – a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura.

Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi.

Il “signore” in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti.

#tolleranzazero