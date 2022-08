Inaugurazione Istituto Professionale per l’Agricoltura di Chiaravalle: appuntamento per il 30 agosto

Con un convegno sul tema “La scuola per la transizione verde e la sostenibilità: educare insieme alla tutela della biodiversità”, martedì 30 agosto alle ore 17.30 sarà inaugurata in C. da Foresta la nuova sede dell’Istituto Professionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane di Chiaravalle C.le guidato dal dirigente scolastico Saverio Candelieri, dopo i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza da parte dell’Ente Provincia. Dopo i saluti del dirigente Candelieri interverranno il presidente del Gal Serre Calabresi Marziale Battaglia e l’esperto etnobotanico Carmine Lupia, consulente scientifico del Fai.

L’incontro sarà moderato dalla docente dell’IIS E. Ferrari Leania Condello e al termine verrà sottoscritta la Carta per l’educazione alla biodiversità. L’iniziativa si inserisce all’interno di “RiGenerazione Scuola”, il Piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale, pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030, per educare studentesse e studenti ad abitare il pianeta in modo nuovo e rendere i giovani protagonisti del cambiamento. All’evento parteciperanno aziende agro-forestali e artigianali del territorio con stand con esposizione di prodotti tipici locali. Al termine del convegno, cui prenderanno parte autorità civili, religiose e militari, si procederà con il taglio del nastro e la visita della struttura.