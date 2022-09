Covid: in Calabria 2 vittime, calano i casi attivi

Prosegue, in Calabria, il calo dei casi attivi di Covid.

Nelle ultime 24 ore, con 2.897 guariti contro gli 877 nuovi contagi, gli attualmente positivi sono 57.954 con un -2.022.

Gli isolati a domicilio sono 57.800 (-2.018). Nelle ultime 24 ore i decessi segnalati sono 2, 2.957 da inizio pandemia. Il tasso di positività reste stabile, con il 18,06% contro il 18,82% di ieri.

In calo di 4 – nel saldo tra ingressi ed uscite – i ricoverati in area medica (149) e stabili a 5 quelli in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.685.850 con 541415 positivi.