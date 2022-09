Fogna a cielo aperto nel quartiere Fortuna, Alleanza per Catanzaro incalza

“Si stava meglio quando si stava peggio. Il vecchio adagio è sempre attuale. La pensano probabilmente così i cittadini di via Formia, nel quartiere Fortuna di Catanzaro, da mesi costretti a convivere con la puzza di una fogna a cielo aperto e l’imperante degrado causato da sporcizia di ogni genere”.

E’ quanto si legge in una nota il gruppo politico Alleanza per Catanzaro che prosegue: “Per completare il quadro della devastazione dell’area – prosegue la nota – si aggiunge il mancato sfalcio dell’erba in corrispondenza dei marciapiedi, resi di fatto impraticabili. Se i due settori competenti, Lavori pubblici e Ambiente, sono sempre più allo sbando, evidentemente i due assessori al ramo presumibilmente sono incapaci nel dare le giuste motivazioni al personale amministrativo”.

“Ai cittadini – conclude Alleanza per Catanzaro – non resta che prendere atto che il vento non è assolutamente cambiato, il governo sa di vecchio e stantio”.