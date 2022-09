Pina Amarelli è il nuovo testimonial per la Regione Calabria di UNICEF Italia.

Il conferimento all’imprenditrice rossanese è avvenuto a Roma nella sede di UNICEF Italia lo scorso 12 settembre da parte del Presidente Nazionale Carmela Pace, il Direttore Generale Paolo Rozera e la Consigliera Nazionale Patrizia Surace. La nomina è stata conferita su proposta del Comitato Provinciale Unicef di Cosenza presieduto dalla dottoressa Monica Perri e di quello regionale presieduto dal dott. Giuseppe Raiola.

Pina Amarelli, Ambasciatrice della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo, la stessa è Presidente della Amarelli Sas di Rossano e fa parte del Cda del Sole24Ore. Ha voluto, dunque, mettere al servizio di UNICEF Italia tutte le sue capacita appoggiando appieno quei valori che da 75 anni caratterizzano l’impegno per i diritti dei bambini, contro la malnutrizione, il mancato accesso alle cure sanitarie, all’acqua potabile ed all’istruzione. UNICEF si batte da sempre per garantire ad un numero sempre maggiore di bambini ed adolescenti una vita migliore.

“Non posso che essere felice per la scelta di conferire il ruolo di testimonial a Pina Amarelli – commenta l’Ambasciatore Nazionale UNICEF Michele Affidato – La Calabria sta compiendo un grande lavoro grazie al Presidente Regionale Giuseppe Raiola che assieme a tutti gli altri comitati provinciali, condividono l’impegno di mantenere sempre attiva la macchina della solidarietà di UNICEF. Questa nomina aggiunge un valore in più, ai tanti sforzi che si stanno compiendo. Pina Amarelli è uno dei fiori all’occhiello di questa terra. Un’imprenditrice ed una amica che, da anni, con il suo impegno ed il suo lavoro rappresenta una delle aziende di eccellenza italiana. A lei – ha poi concluso Affidato – faccio i miei più sinceri auguri e il benvenuto all’interno della grande famiglia UNICEF, con la certezza che avremmo modo di collaborare in molte iniziative”.