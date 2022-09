Centri impiego, Calabria tra regioni cui serve più personale

“Nel 2021, la Regione Calabria ha indetto un concorso per il reclutamento di 177 unità (Cat. C) – Istruttore Amministrativo-Contabile. Le prove della suddetta procedura concorsuale si sono tenute nei primi giorni di agosto 2022, mentre da pochi giorni è stato reso noto il numero di idonei, pari a 2391 a fronte dei 177 posti messi a concorso.

Tenendo conto che la Regione Calabria mostra un’evidente carenza di personale proprio per la categoria C, gli idonei chiedono al Governo Regionale di sfruttare appieno la futura graduatoria.

La modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenta la regola generale -oltre che finalità primaria di riduzione dei costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive -mentre l’indizione di un nuovo concorso rappresenta un’eccezione che richiede un’apposita e approfondita motivazione.

Peraltro, come denunciato da un recente articolo pubblicato su “il fatto quotidiano”, il potenziamento dei centri per l’impiego rischia di rimanere solo sulla carta in quanto molte regioni d’Italia sono indietro rispetto alla tabella di marcia prevista dal PNRR. Tra le regioni più in ritardo la Calabria che, pur avendo incassato i fondi del PNRR, ad oggi non ha ancora assunto personale. Nel frattempo, i centri dell’impiego risultano carenti di personale (così come del resto gran parte degli uffici regionali) e difficilmente potranno essere raggiunti gli obiettivi imposti dal PNRR con il grosso rischio di perdere i fondi stanziati dall’Unione Europea. Serve dunque un cambio di passo da parte della regione per far sì che i concorsi si concludano nel minor tempo possibile e dare una forte risposta occupazionale in una terra che ha fame di lavoro.

L’importante numero di idonei con profilo istruttore contabile amministrativo appare quindi una importantissima risorsa da sfruttare per risolvere il problema della carenza di personale negli uffici regionali che di anno in anno si stanno svuotando a causa dei pensionamenti sempre più numerosi. Finora la regione ha tamponato il problema ricorrendo ad uno spropositato e inusuale ricorso a collaborazioni esterne, contratti a tempo determinato ecc. Tuttavia (in considerazione di una lista così corposa di idonei appena formatasi a seguito del concorso per categoria C con profilo spendibile in tutti gli uffici regionali) è auspicabile che la regione attinga il più possibile dalla futura graduatoria per risolvere in modo definitivo e strutturale la carenza di personale che rallenta tutta la macchina burocratica calabrese.

Questa, pare senza dubbio una soluzione logica e poco dispendiosa per la nostra regione. Per tali ragioni si chiede al Governo, in relazione alle vacanze di organico dei CPI e dei dipartimenti regionali, se intenda incrementare il numero di posti messi a concorso e/o attingere mediante futuri scorrimenti dall’imminente graduatoria di idonei alla prova scritta a 177 unità (Cat. C) – Istruttore Amministrativo-Contabile. Nonché se vi sia l’intenzione di esaurire la futura graduatoria anche attraverso l’utilizzo della stessa presso gli enti regionali e gli Enti Locali, attraverso gli opportuni accordi”. Lo scrive in una nota il comitato idonei concorso Cpi regione Calabria