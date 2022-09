Topi e degrado nel quartiere Maddalena. Varie segnalazioni e una lettera aperta al sindaco

Numerose segnalazioni riguardanti la situazione del quartiere Maddalena. La foto in alto ritrae lo stato della di un tratto della sede stradale della via che si trova nel centro storico di Catanzaro ma a preoccupare è soprattutto la situazione igienica e in particolare la presenza di topi, favorita anche da una vegetazione incontrollata nella zona della scuola Mazzini. Di seguito una lettera aperta al sindaco che ci è pervenuta in redazione.

Caro signor sindaco Nicola Fiorita, sono Simona Gallella le scrivo in veste di componente del movimento Fare per Catanzaro ma innanzitutto come sua concittadina.

Voglio spendere due righe per segnalarle, se ancora non ne è a conoscenza, che il centro storico di Catanzaro, e in particolare il quartiere Maddalena è invaso da ratti delle dimensioni simili a gatti. Lei, come me, sa bene che il problema riguarda tutta la città, ma nel mio quartiere la situazione è divenuta insostenibile sotto l’aspetto della sicurezza, dell’igiene e della salute. Ratti in giro dappertutto, li incappi mentre cammini per i viottoli, si introducono nelle abitazioni per non parlare di quanti si scorgono morti per la strada. Siamo costretti a vivere con l’ansia e la paura perché il problema assume anche carattere di sanità pubblica. Urge, dunque, un immediato intervento stante l’urgenza. Glielo chiedo a nome di tutto il rione. Grazie anticipate per tutto ciò che certamente farà.