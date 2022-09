Cerva, una bolletta della luce da 7 mila euro: il panificio Bubbo chiude anche di lunedì

Lo shock energetico sconvolge i bilanci di numerose imprese della provincia di Catanzaro: cresce la preoccupazione di imprenditori e dipendenti.

Al numero civico 43 di via Antonio Gramsci, sede del panificio Bubbo Brunella di Cerva, è appena arrivata la temuta bolletta della luce per il consumo di soli trenta giorni di energia: dall’1 al 31 agosto. L’importo mensile è roba da far tremare i polsi: 7mila euro da pagare entro fine mese. Tanto basta per far scattare la mobilitazione e costringere tante aziende a rivedere i cicli di produzione per far quadrare i conti con possibili ripercussioni negative anche sull’impiego della manodopera.

Così i titolari del panificio Bubbo hanno deciso di chiudere anche il lunedì e non senza motivazioni.

N𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺 𝖺𝗓𝗂𝖾𝗇𝖽𝖺, 𝗇𝖾𝗀𝗅𝗂 𝗎𝗅𝗍𝗂𝗆𝗂 𝖽𝗎𝖾 𝖺𝗇𝗇𝗂, 𝖺𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖿𝖺𝗍𝗍𝗈 – argomentano i titolari Antonio e Luigi Scalese – 𝖽𝖾𝗀𝗅𝗂 𝗂𝗇𝗏𝖾𝗌𝗍𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗍𝗈 𝖺𝗅 𝟫𝟢% 𝖽𝖾𝗅 𝖼𝗂𝖼𝗅𝗈 𝖽𝗂 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗂𝗇 𝗍𝖾𝖼𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖺 𝟦.𝟢

𝖰𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗂𝗇𝗏𝖾𝗌𝗍𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖺𝗏𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝖽𝗈𝗏𝗎𝗍𝗈 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗋𝖾 𝗎𝗇 𝗆𝗂𝗀𝗅𝗂𝗈𝗋𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗓𝗂𝗈𝗇𝗂 𝖽𝗂 𝗅𝖺𝗏𝗈𝗋𝗈 𝖾 𝗅’𝖺𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗍𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺̀.

𝖯𝗎𝗋𝗍𝗋𝗈𝗉𝗉𝗈, 𝖺𝖽 𝗈𝗀𝗀𝗂, 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 𝖼𝗂𝗈̀ 𝗇𝗈𝗇 𝖾̀ 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅𝖾 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁𝖾́ 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗂𝗌𝗌𝗂𝗆𝖾 𝖺𝗓𝗂𝖾𝗇𝖽𝖾, 𝖼𝗂 𝗌𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗋𝗂𝗍𝗋𝗈𝗏𝖺𝗍𝗂 𝖺 𝖿𝖺𝗋𝗂 𝗂 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗂 𝖼𝗈𝗇 𝗂𝗅 “𝖼𝖺𝗋𝗈 𝖻𝗈𝗅𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾”. 𝖯𝖾𝗋 𝗌𝖿𝗋𝗎𝗍𝗍𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗅 𝗆𝖾𝗀𝗅𝗂𝗈 𝗂𝗅 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝗆𝗈 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝖾𝗍𝗂𝖼𝗈 𝖽𝗂 𝗍𝖺𝗅𝖾 𝗍𝖾𝖼𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖺, 𝖺𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖽𝗈𝗏𝗎𝗍𝗈 𝗋𝗂𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺𝗋𝖾 𝗂𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝖼𝗂𝖼𝗅𝗈 𝖽𝗂 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀.

𝖭𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗌𝗉𝖾𝗋𝖺𝗇𝗓𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 𝗉𝗈𝗌𝗌𝖺 𝗍𝗈𝗋𝗇𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖺𝗅𝗂𝗍𝖺̀, 𝗏𝗂 𝖼𝗁𝗂𝖾𝖽𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗅𝖺 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝗆𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗋𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇𝖾”.

Panificio Bubbo ha, più volte, vinto premi importanti nel settore della panificazione: ieri soddisfazioni, oggi mobilitazione.