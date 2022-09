“La Swin Race ha fatto della piscina di Giovino il fiore all’occhiello della Provincia di Catanzaro”

“In riferimento all’articolo apparso il 20 settembre su Catanzaroinforma mi preme precisare che la Calabria Swim Race ha reso l’impianto di Giovino il fiore all’occhiello della Provincia di Catanzaro. Un impianto che nel corso di tutti questi anni è stato uno strumento di particolare valenza sociale; come noto a tutti, è frequentato non dai soli sportivi iscritti alla Calabria Swim Race, ma soprattutto da tanti ragazzi delle scuole, da portatori di handicap, da soggetti che per motivi terapeutici devono sottoporsi ad attività specifiche.

Le attività svolte, per questo motivo, sono state molteplici: nuoto libero, scuola nuoto, pallanuoto, agonismo giovanile, master, super baby, R1 per diversamente abili, salvamento, idrobike, aquagym e nuoto sincronizzato. Tante attività che sono state chiaramente suddivise in fasce orarie ed organizzate in determinati giorni della settimana, per consentire a tutti, catanzaresi e provenienti dai comuni limitrofi, di poterne fruire equamente. Per non parlare delle convenzioni con le Politiche Sociali, le Forze dell’Ordine, le scuole, le cliniche private, i Comuni limitrofi e le associazioni che perseguono obiettivi ricreativi e sportivi. Un servizio eccellente che ha portato anche numerosi premi nelle competizioni agonistiche, che partono naturalmente dallo sviluppo delle attività di base. Le medaglie italiane e le convocazioni in nazionale di alcuni dei nostri atleti agonisti, sono forse passate inosservate, come i podi nazionali della società nel settore salvamento e nel nuoto; tutto questo grazie ad un’attenta programmazione svolta da uno staff dirigenziale efficiente ed ai collaboratori/allenatori che in questi anni (la società ha compiuto 20 anni di attività) hanno reso possibile tutto questo.

La Calabria Swim Race, per poter far funzionare al meglio la piscina di Giovino, si è avvalsa di ben 20 figure professionali, dalla manutenzione, agli assistenti bagnanti, alla segreteria agli istruttori ed i tecnici. Alcune di queste posizioni sono state assunte applicando i contratti collettivi nazionali (evento decisamente raro nelle società sportive) ed oggi, purtroppo, sono in bilico e vanno salvati.

Non essendo quella apparsa su questa testata una nota ufficiale emessa dalla Provincia di Catanzaro, al momento non entriamo nel merito dell’intera vicenda attinente la concessione, ma riteniamo che la situazione sia ancora in fase valutativa; ci auguriamo che venga data continuità alla nostra gestione ed in tal senso attendiamo la decisione che il nuovo presidente della Provincia intenderà adottare. Mi preme tuttavia precisare, anche a beneficio delle migliaia di utenti del settore nuoto, che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro nel Marzo del 2013 ha provveduto allo scioglimento della società in house denominata A.S.I.S.P (Azienda Speciale per la Gestione di Impianti e Strutture della Provincia di Catanzaro), in quanto i costi di gestione erano risultati troppo onerosi. Riteniamo quindi, che la soluzione paventata non sia percorribile, per come già avvenuto anche in altri settori sportivi. La storia ci insegna infatti che la gestione pubblica degli impianti sportivi, anche e soprattutto nella città di Catanzaro, non ha avuto i risultati tanto sponsorizzati dai promotori della gestione ‘spezzatino’“.

Il Presidente della Calabria Swim Race Domenico Gallo