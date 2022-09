L’Asd “Amici del Porto” ha partecipato ai lavori della Commissione consiliare Politiche del Mare

Si torna a parlare del Porto di Catanzaro e della mancata concessione provvisoria immediata del pontili. Una parte del Consiglio direttivo dell’Asd “Amici del Porto” di Catanzaro, il presidente con il suo vice ed il segretario, su specifico invito, hanno partecipato ai lavori della V Commissione Consiliare Turismo Politiche del mare-Attività produttive.

“Grande delusione ad inizio riunione costatando la presenza di pochi componenti tanto che il presidente Raffaele Serò ha dovuto prodigarsi per raggiungere il numero legale – si legge nella nota dell’Asd “Amici del Porto” – hanno partecipato alla riunione solo il presidente, con i consiglieri Alessandra Lobello, Sergio Costanzo, una breve apparizione di Fabio Celia, Laudadio, Palaia, Capellupo, Arcuri . Ha relazionato anche il Dirigente Ing. Dominianni. Abbiamo apprezzato molto la premessa della consigliera Alessandra Lobello, già Assessore della precedente amministrazione e componente del pool che ha redatto la pratica dell’affidamento diretto, e del suo successivo intervento richiamando l’attenzione dei presenti a dialogare sulla vicenda della mancata concessione provvisoria immediata del pontili tralasciando progetti proposti da alcuni che pur se meritevoli di attenzione e approfondimento, sono da rinviare ad un futuro speriamo prossimo con il completamento del Porto”.

“La risposta più importante è stata data da parte dell’ing. Dominianni che ha subito dichiarato che il rilascio della Concessione non è stato annullato , anche se sulla sua relazione rimangono i seguenti nostri dubbi – si legge ancora nella nota -. Il Dirigente dichiara che la concessione non è stata rilasciata il giorno previsto perché intervenuta una autorizzazione della Capitaneria di Porto alla Hera sub srl di Crotone incaricata dal precedente concessionario a rimuovere le strutture presenti nello specchio d’acqua oggetto della concessione stessa, autorizzazione valevole dal 15 settembre al 15 ottobre”.

“Il dirigente dichiara che per essere più sicuri sulla correttezza dell’ affidamento diretto della convenzione è stato chiesto parere alla ANAC (Associazione nazionale anti corruzione) sul quesito posto da alcuni componenti la commissione sul vincolo parentale tra un precedente Dirigente ed un collaboratore della Carmar srl – si legge ancora nella nota -. Tranquillizzati sul fatto che la pratica non è stata annullata dissentiamo fortemente su quanto dichiarato dal dirigente ed in particolare: il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell’autorizzazione alla rimozione dei cosiddetti corpi morti non avrebbe dovuto di fatto bloccare la stessa ma al massimo renderla operativa dal 15 ottobre 2022 anche se abbiamo ricordato ai presenti che la concessione prevede che al momento del rilascio sia il nuovo concessionario ad occuparsi di questa incombenze a spese del Comune; abbiamo inoltre ,avvisato i presenti che la richiesta fatta alla Capitaneria di Porto è probabilmente un ennesimo pretesto per prolungare i tempi della concessione definitiva , considerando che ad oggi 30 settembre, cioè dopo 15 giorni dal rilascio, è sotto gli occhi di tutti che nessun lavoro è ancora iniziato”.

“La richiesta alla ANAC , secondo noi, non porterà a nessun ulteriore elemento sulla correttezza dell’affidamento diretto in quanto l’ANAC si occupa di collaborazione e progetti preventivi alla corruzione e non fa attività di polizia Investigativa o giudiziaria (ricordiamo che non esiste nessuna legge che vieti alla partecipazione su una concessione ad aziende che all’interno hanno collaboratori con parentele nelle pubbliche amministrazioni)”, si legge ancora.

“Per questo – conclude la nota dell’ASD Amici del Porto di Catanzaro – non ci rimane che invitare fermamente l’ Amministrazione del Comune di Catanzaro al rilascio immediato della Concessione alla Azienda CARMAR srl di Crotone che nel frattempo ha provveduto ai propri doveri di pagamento di quanto dovuto in modo da completare il suo iter cantieristico con gli ordini ai fornitori e alle comunicazioni agli enti previdenziali e di controllo, e di comunicare alla C.P. di non concedere ancora altre eventuali proroghe a quanto già rilasciato per la rimozione delle strutture subacquee. Ricordiamo infine che il Comune di Catanzaro è Ente attuatore sul Porto di Catanzaro”.