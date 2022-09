Ogni insegnamento che avremo dato agli altri lascerà un po’ di noi nelle persone, ma ognuno vivrà comunque la propria vita. È questa la sintesi del pensiero di Madre Teresa di Calcutta, con il quale il Questore Maurizio Agricola ha concluso il discorso pronunciato al termine delle celebrazioni per onorare San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.

E nelle parole del Questore il ricordo ancora vivo di Antonio Trotta, commissario capo deceduto per le conseguenze di un malore mentre era in servizio, l’ispettore Fabio Plastino, morto per un infarto lo scorso 17 luglio e l’impiegato civile Nicola Cua. La tradizionale celebrazione è stata presieduta da Monsignor Claudio Maniago che ha ricordato l’attualità dell’esempio di San Michele con quello che è il motto della Polizia di Stato , esserci sempre , anche laddove a volte sembra più difficile arrivare e tendere una mano.

Nella chiesa del Rosario erano presenti tutte le autorità civili e militari della Provincia di Catanzaro. Con Monsignor Maniago hanno concelebrato Monsignor Andrea Perrelli , rettore del Rosario, Monsignor Pino Silvestre, rettore della Chiesa del Monte, don Alessandro Nicastro cappellano della Questura, Don Lino Triolo, Don Maurizio Franconieri, don Stefano Lafranconi, don Antonio Pappalardo. Presente una rappresentanza degli alunni del Convitto Galluppi.