A fine mese riapre l’Olimpo: una delle strutture alberghiere più imponenti della Sila catanzarese

Riapre l’Olimpo, una delle strutture alberghiere più imponenti della Sila catanzarese. All’interno del Parco Nazionale della Sila, nella località di Villaggio Cutura, parte così una nuova offerta turistica che vuole contribuire allo sviluppo dell’area proponendo un approccio responsabile al turismo, con un focus sulla sostenibilità ambientale e sull’arte.

“Dopo tanti mesi complicati – racconta Daniele Ursetta, promotore del progetto – abbiamo finalmente concluso i lavori di riqualifica ed efficientamento energetico che ci eravamo prefissati, rendendo la struttura quasi completamente autonoma ed ecofriendly. L’idea centrale – continua a spiegare – è quella di provare a combinare le canoniche attività ricettive con lo sviluppo del territorio, tramite una proposta di ‘turismo lento e sostenibile’ integrata nell’esperienzialità che la comunità locale calabrese può offrire. Stiamo portando avanti molte sinergie con altre realtà locali e ci auguriamo che le attività estive che proporremo siano solo l’inizio di un processo virtuoso che porterà il turista a scoprire le bellezze che la nostra Sila può offrire durante tutte le stagioni dell’anno.

La struttura sarà operativa a partire dalla fine del mese di luglio e si trova esattamente a metà strada tra Villaggio Mancuso e Racisi, facilmente individuabile già dalla strada provinciale. Dispone di circa 200 posti letto ma, per questa stagione estiva e per il delicato momento che stiamo vivendo, è stato deciso dalla Direzione di ridurre drasticamente la capienza massima giornaliera. Le grandi aree comuni e gli spazi esterni a disposizione degli ospiti ne fanno una location esclusiva, un plus in questo momento di ricerca di tranquillità, calma e spensieratezza. Un’offerta turistica per tutti i gusti, dalle attività motorie all’animazione per i più piccoli, dalle serate con intrattenimento musicale e danzante alle escursioni nei boschi limitrofi.

E’possibile verificare le disponibilità delle camere tramite il sito ufficiale: www.olimposilahotel.com

Oppure richiedere informazioni tramite i canali digitali (Facebook ed Instagram – @olimposilahotel) o direttamente a mezzo e-mail scrivendo alla casella: info@olimposilahotel.com

La Sila vi aspetta

