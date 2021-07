Al Ristorante e stabilimento balneare Lido di Squillace cena spettacolo nel segno di Vasco Rossi

Tra musica e buona cucina. Il Ristorante e Stabilimento balneare Lido di Squillace dà un appuntamento importante per il prossimo 30 luglio. In una cena spettacolo. Si esibiranno i Vasco Rock show tribute band, apprezzatissimo gruppo cover del grande Blasco in questa formazione: cantante Massimiliano Iannino, chitarrista corista Christian Muccari, chitarrista Alessandro Bevilacqua, bassista Andrea Guastella, batterista Nicola Durante, tastierista Roberto Tavano.

Parliamo di una band da anni in attività che vanta anche collaborazioni importanti con musicisti che davvero hanno accostato la loro carriera musicale a Vasco Rossi. Parliamo di gente come Solieri, Golinelli e Rocchetti.

La tappa del Lido di Squillace non farà eccezione da questo punto di vista. Con Vasco Rock show Tribute band, infatti, si esibirà il 30 luglio Andrea Innesto detto Cucchia prima sassofonista della Steve Rogers Band che accompagnava il rocker di Zocca nei suoi live e poi dello stesso Vasco sino al 2017.

La sua presenza, il suo sound impreziosiranno la performance, due ore di musica di alta qualità.

Una serata, ricordano dal Lido di Squillace, che prevede posti limitati e per la quale è gradita la prenotazione.

Cena a base di pesce, il tutto nella suggestiva location della pineta del lido. Questi i numeri per avere informazioni: 3382427944, e 0961915819.