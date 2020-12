Copia di L’arte della panificazione nel “Dolce forno” di Roberto Boccuto

L’arte della panificazione si esprime tramite l’infinità di ricette figlie della tradizione, quella che da secoli è protagonista delle tavole, quella che sa di famiglia, di casa, di ricordi e profumi. “Il dolce forno” di Roberto Boccuto da sempre è espressione della cultura gastronomica locale che, tra farine e ingredienti semplici e genuini, si rinnova quotidianamente nella città di Catanzaro.

Nel forno di via Indipendenza ogni giorno è quello giusto per riscoprire i profumi di un tempo e assaporare prodotti sempre nuovi e freschi. Dai pan-pizza alle pitte, tutte esclusivamente preparate con impasto a lievitazione naturale, dal pane caldo, sfornato ogni 5 minuti, alla pizza alla pala, la fragranza e la genuinità dei prodotti del forno di Roberto Boccuto sono sempre assicurate.

E l’appuntamento con l’arte bianca, quella della farina e delle ricette della tradizione catanzarese, ritorna puntuale ad ogni festività, perché si sa, non c’è festa senza una tavola imbandita, piena di sapori e profumi di quel preciso giorno di festa. E per questo Natale protagonisti, come sempre, sono panettoni e pandori artigianali (Pistacchio di bronte, Fichi e noci, Frutti rossi, Tre cioccolati, Cioccolato e caramello, Tradizionale, Limone), susumelle, divino amore tradizionale e al rum, crocette, torrone ferrato, torrone con cioccolato fondente e cioccolato bianco, e poi pignolata, crustole, pittanchiusa, un tripundio di sapori di prodotti rigorosamente fatti a mano e utilizzando solo ingredienti di prima scelta.

Per “Il dolce forno” coccolare i suoi clienti più golosi ed esigenti è una priorità, e così per gli amanti dei primi piatti sono disponibili le scilatelle fatte al ferretto, preparate con cura come tradizione insegna. Mercoledì e venerdì è inoltre possibile acquistare i prodotti del caseificio “ La fattoria” di Battipaglia come le mozzarelle di bufala, la zizzona (disponibile in pesatura da 1 kg e fino a 5 kg), la mozzata da 250 gr, i bocconcini, la figliata da 500 gr e la figliata da 1 kg.

Genuinità, varietà, professionalità, cura e cortesia fanno del panificio un punto di riferimento per la città di Catanzaro, un luogo dove le voglie di ogni palato non possono che essere soddisfatte a pieno.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3899594946.