“Rotart fashion”, aprirà domani in via Bausan

A volte può apparire imprudente, ad alcuni temerario se non addirittura da incoscienti, ma nella realtà dei fatti ciò che sta realizzando una giovane imprenditrice catanzarese è ammirevole e da prendere da esempio. Non curante del Lock Down e della delicatissima situazione economica generale Annarita Tiriolo, giovane e bella imprenditrice catanzarese, ha ritenuto di non dover porre fine al suo sogno, partito oramai circa due anni fa, e di realizzarlo ugualmente allestendo un fornito, moderno e accogliente negozio di abbigliamento al femminile in Via Bausan, nel centro del quartiere lido di Catanzaro.

Aprirà domani 31 ottobre, ovviamente senza cerimonia di inaugurazione, ma per il piacere delle donne il negozio di abbigliamento “Rotart fashion” che commercializzerà da subito due fra le più ricercate case, quali: twinset e clips. L’offerta crescerà ulteriormente con le collezioni dei ricercati capi di Liviana Conti e NIŪ a partire dalla collezione Privamera/Estate 2020.

“Se l’iniziativa, per come detto, può sembrare temeraria, è comunque di quelle che aprono alla speranza e alla fiducia nel futuro, con la consapevolezza che non ci si può e non ci si deve fermare, così come non può fermarsi la vita e la voglia di ritornare alle nostre abitudini e ai nostri modi di vivere” con queste parole Annarita Tiriolo ha voluto dar un senso alla propria determinazione, pur nella consapevolezza che questo non è certamente il momento migliore per aprire una nuova attività commerciale.

“La voglia di ritornare a vivere con una quotidianità che ci è appartenuta da sempre deve coinvolgere non solo chi acquista ma anche chi propone ed avvia la propria attività. Sono sicura che sarà dura, ma che la vita e la volontà di riprenderci prevarrà su tutto, ed il mio investimento, conclude Annarita, non è economico ma sociale, di vita e di speranza.”

whatsapp : +39 340 37 64 600 instagram : @rotart.fashion ( https://instagram.com/rotart.fashion?igshid=73e6zmvkrgz3 ) facebook : Rotart Fashion ( https://www.facebook.com/Rotart-Fashion-107812997802515/)