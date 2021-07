Cuore di Crai in località Pistoia si rifà il look. E da oggi è di nuovo aperto al pubblico

Un “vecchio nuovo” punto vendita. Così può essere definito il supermercato Cuor di Crai nel quartiere Pistoia di Catanzaro che questa mattina ha riaperto i battenti dopo essersi rifatto il look. Il supermarket Cuor di Crai è della società Antico Forno Srl di proprietà a sua volta della famiglia Procopio, una garanzia di qualità per la produzione e la vendita al dettaglio del pane a Catanzaro.

La stessa qualità vuole essere biglietto del supermercato che da oggi 29 luglio ha riaperto per la piacevole sorpresa di chi già, clienti abituali o gente che lo ha conosciuto ora per la prima volta, ha potuto verificarlo visitandolo.

Che magari se ne è già reso conto anche godendo della convenienza di un punto di riferimento della spesa di tutti giorni già conosciuto e apprezzato in zona.

In tutto 180 metri quadrati di offerte a tutto tondo, alcune delle quali pensate apposta per l’occasione. In Cuor di Crai spazio a tutti i reparti dalla gastronomia, alle carni sino a una ampia e fornita sezione alimentare e vini. Il tutto in viale Isonzo 260, località Pistoia a Catanzaro.