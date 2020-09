Joint: una realtà tutta catanzarese di comunicazione e marketing

Durante il lockdown impiegare il tempo è risultato essere una necessità, ma ottimizzarlo per creare qualcosa ha assunto ancora maggiore importanza. È proprio durante la quarantena che nasce ufficialmente JOINT, un’agenzia di comunicazione e marketing a 360º, un progetto in caldo già da qualche anno. JOINT ha quasi rappresentato un sogno per Andrea De Pasquale, Luca Carito e Alessandro Belfatto, i tre giovani soci fondatori, che collaborano già da anni nel mondo dell’intrattenimento e della comunicazione. La comunicazione e il marketing che, appunto, in tutte le loro sfaccettature, ricoprono un’importanza fondamentale nelle dinamiche di un’azienda. Pensare ad una realtà imprenditoriale, piccola o media che sia, spoglia di un apparato di web marketing diviene impensabile, in particolare in questo momento storico dove comunicare a distanza ed essere appetibili e posizionati sui social costituisce la base su cui costruire la propria attività. Il più grande sogno dei fondatori è quello di rendere Catanzaro prima, e la Calabria poi, al passo con i tempi, attraverso la digitalizzazione dei propri clienti, diventando un supporto concreto alle aziende nostrane per sognare una Calabria, come dice il loro brand mantra, “senza distanza”.

Joint chiaramente, è presente su Facebook e Instagram. Tutti gli interessati possono seguirli per saperne di più.