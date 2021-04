Kalavrì, il KM buono riparte da un metro

Mai fermi dal primo lockdown, quello di marzo 2020. Kalavrì Anima & Pizza è andata avanti, sempre, tra aperture e chiusure, un decreto dopo l’altro, affidandosi anche esclusivamente ad asporto e consegna a domicilio per non abbandonare i propri clienti.

“Abbiamo sentito la responsabilità di non lasciarci trascinare dagli eventi e dalle inevitabili difficoltà – confessano i due fondatori Camillo Crivaro e Andrea Muraca – Ci piace pensare di aver regalato momenti di gioia e normalità perfino nelle giornate più complicate”.

E ora che si vede la luce di una nuova stagione, grazie all’estate in arrivo e alla campagna vaccinale in corso, Kalavrì può riprendere il progetto di crescita che ha visto la pizzeria catanzarese premiata dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso, Street Food 2021 con il titolo di “Campione della Calabria”. Insomma, un posto irrinunciabile per gli amanti della pizza.