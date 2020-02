Palestre a cielo aperto, fase invernale del progetto promosso dalla Regione

Paesaggi incontaminati, sana attività sportiva, dieta mediterranea con prodotti a km zero…

Le montagne di Calabria sono il luogo giusto per allenare corpo e spirito. In questa direzione si muove il progetto “PALESTRE A CIELO APERTO…sui monti della longevità”, promosso dal Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria.

Sport, divertimento e corretta alimentazione in un ambiente vitale, dinamico e accogliente: il giusto mix per un elisir di lunga vita.

Scenario perfetto sono i Parchi Nazionali della Calabria – Aspromonte, Pollino e Sila – il Parco Regionale delle Serre e la Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe”, location ideali non solo per tutti i turisti appassionati di sport, che cercano una meta nella quale conciliare esperienza di viaggio, attività fisica e contatto con la natura, ma anche per le famiglie con bambini che possono godere della bellezza del paesaggio con i servizi e le strutture messe a disposizione, conoscendo il territorio e la sua identità, visitando i paesi e i borghi che ne fanno parte, gustando la sana e buona cucina mediterranea, entrando in contatto con la cultura e le tradizioni locali.

Il 26 e 27 ottobre 2019 si è svolta la fase autunnale del progetto con eventi sportivi nel Parco Nazionale della Sila-Sila Grande e nel Parco Nazionale del Pollino.

Il 29 febbraio e 1 marzo 2020 si terrà la fase invernale nel Parco Nazionale della Sila-Sila Piccola e nel Parco Nazionale dell’Aspromonte con appuntamenti organizzati allo scopo di promuovere il Turismo Naturalistico e le località turistiche montane regionali, valorizzando le peculiarità di ogni singolo territorio.

Si partirà sabato 29 febbraio dal Parco Nazionale della Sila-Sila Piccola, all’interno del Villaggio Mancuso, nel comune di Taverna, per un’avventurosa ciaspolata con apposite racchette da neve (ciaspole) ed un’escursione in fat bike.

L’1 marzo, invece, ci si sposterà nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, località Gambarie, con un’esperienza immersiva nella natura con lezioni di sci e snowboard.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita e ci sarà il supporto di guide escursionistiche.

A far da cornice agli eventi sportivi ci saranno talk e degustazioni con eccellenze gastronomiche del territorio.

PROGRAMMA

Sabato 29 febbraio

Parco Nazionale della Sila-Sila Piccola

Villaggio Mancuso-Comune di Taverna

Ore 9.45 – Ritrovo dei partecipanti (di fronte Hotel Parco dei Pini)

Ore 10.00 – Saluti istituzionali e presentazione testimonial, Pietro Grande (giovane atleta calabrese,ha svolto diverse partecipazioni in gran fondo MTB regionali e nazionali. Recentemente ha vinto la Sila Tre Vette 2020 versione OVS 1947 e nel 2019 è stato testimonial per la Regione Calabria alla Rovaniemi 150 versione 66)

Ore 10.30 – Partenza gruppi

Ore 12.00 – La Calabria, una palestra a cielo aperto: talk con Pietro Grande

Ore 12.30 – Premiazione dei partecipanti

Ore 13.00 – Degustazione

Domenica 1 marzo

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Gambarie

Ore 9.30 – Ritrovo dei partecipanti (piazza Mangeruca-Gambarie)

Ore 9.45 – Saluti istituzionali e presentazione testimonial Renzo Moltrasio (atleta lombardo che dal 2008 organizza il Running Day che unisce bambini, amatori e professionisti. Ha partecipato a gare in montagna e in città in tutto il mondo, da New York a Londra, dalla Nuova Zelanda al Madagascar)

Ore 10.30 – Partenza gruppi

Ore 12.30 – L’importanza di un sano stile di vita e di un’attività fisica costante: talk con Renzo Moltrasio

Ore 13.00 – Premiazione dei partecipanti

Ore 14.00 – Degustazione