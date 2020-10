Riparte il viaggio sensoriale nel mondo del vino della Fondazione Italiana Sommelier

È con grande entusiasmo e nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, che, da questo mese di ottobre, (ri)parte a Catanzaro il Corso per Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier, già presentato nel mese di febbraio ed interrotto sul nascere a causa dell’emergenza sanitaria. La Fondazione Italiana Sommelier Calabria, presieduta da Gennaro Convertini, riprende dunque a pieno regime le attività su Catanzaro con l’avvio del Primo Modulo del Corso, la cui presentazione si è svolta ieri 19 ottobre alle 20:15 presso le sale meeting del Coworking Catanzaro (per informazioni: Elisabetta Errigo 327 2345370; info@fondazionesommeliercalabria.it).

La nuova sede del corso, ubicata in una posizione centralissima su Corso Mazzini (in Via Jannoni n. 5, difronte la piazzetta antistante il Bar Mignon), offre una struttura moderna con arredi nuovi e raffinati e garantisce il pieno rispetto delle disposizioni igienico sanitarie per far fronte alla diffusione epidemiologica e per consentire di svolgere ogni attività in totale sicurezza. Il Primo modulo del Corso per Sommelier, destinato non soltanto a ristoratori ed operatori del settore ma anche ad appassionati e curiosi, si articola in una serie di lezioni frontali a cadenza settimanale, i cui docenti, tutti sommelier specializzati appartenenti alla Fondazione, abbineranno egregiamente la teoria alla pratica in ogni lezione: in particolare, ad ogni incontro, accanto alla didattica in tema di viticoltura, enologia, vinificazione, spumantizzazione, si procederà all’esame visivo, gustativo ed olfattivo dei vini di volta in volta oggetto di degustazione, quindi alla spiegazione di tecniche di degustazioni e di abbinamento.

La didattica, tra l’altro, prevede anche alcune visite in cantina tese a conoscere più da vicino l’affascinante mondo del vino. Il corso, oltre a rappresentare un importante momento formativo e culturale, diventa occasione di socialità e conoscenza e concorre a promuovere il nostro territorio e l’attività degli operatori del settore, di cui la Fondazione Italiana Sommelier Calabria, anche tramite l’organizzazione periodica di eventi, serate di degustazione e banchi di assaggio, ne fa da sempre baluardo e scopo associativo.