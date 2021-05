Parentela (M5S): “Le gelate hanno fatto notevolmente calare la produzione di miele”

“Al notevole calo di produzione di miele causato dalla crisi climatica, si sono aggiunti i danni provocati dalle gelate e brinate nelle scorse settimane. Siamo pronti a sostenere il comparto apistico, salvaguardando i livelli occupazionali, con un emendamento al Dl Sostegni Bis per stanziare ristori per gli apicoltori”.

Lo annuncia Paolo Parentela (M5S), deputato della commissione Agricoltura della Camera.

“Stiamo affinando il testo, su cui siamo al lavoro attraverso il confronto con le associazioni di settore, soprattutto per quanto concerne le coperture. La richiesta di ristori per danni da gelate – prosegue – è stata ribadita, peraltro, durante l’ultimo Tavolo di filiera. Le api svolgono un ruolo imprescindibile per l’ambiente e la biodiversità ma per salvarle è necessario sostenere gli apicoltori e il lavoro importante lavoro”