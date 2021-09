Academy Betting, piattaforma che limita il gioco d’azzardo

“La matematica in se stessa ha sempre rivestito un grande interesse per me. L’ho amata tutta la mia vita.”

È con la citazione sopra riportata che Leonardo La Cava, giornalista, analista e quotista per eventi di calcio, presenta Academy Betting, una nuova piattaforma di scommesse online che nasce con l’obiettivo di limitare il gioco d’azzardo. Quest’ultima verrà resa disponibile online nei prossimi mesi.

Uno strumento che nasce da uno studio di più di 30 anni sul mondo delle scommesse

Academy Betting, di certo, non è una piattaforma che nasce da un’idea sopraggiunta all’improvviso a La Cava, vincitore di diversi premi a livello nazionale per programmi di gestione aziendale per pc. Al contrario, ha alla base uno studio trentennale sul mondo delle scommesse. Per di più, prima di arrivare al prodotto finale, il lavoro è stato suddiviso in 3 parti: la prima parte ha riguardato lo studio della quota, necessario per arrivare ad un pronostico attendibile; la seconda parte, invece, ha coinvolto il money management, cioè quanto si decide d’investire e in che modo lo si può fare senza cadere nel gioco d’azzardo; l’ultima parte, quella che è stata approfondita negli ultimi dieci anni, ha riguardato lo sviluppo di un algoritmo che, a condizioni di errore su una scommessa multipla, potesse dare una vincita matematica su qualunque quota. E, proprio grazie all’aiuto di Davide Greco, persona con la quale condivide le stesse passioni, La Cava ha deciso di mettere a frutto gli studi fatti e pubblicare questo strumento.

Si potrà vincere sempre e comunque?

Come dichiarato da La Cava, “lo strumento ha alla base un algoritmo che non è una formula magica ma una soluzione matematica che dà delle possibilità di ottenere qualcosa di concreto”. Perciò, non è detto che si possa sempre vincere, chi scommette saprà sin da subito a quale rischio verrà esposto e, al momento della registrazione, verrà impostato un limite massimo mensile di giocata. Nonostante ciò, bisognerà porre sempre molta attenzione e dovranno usufruire di questa piattaforma solo coloro che vorranno divertirsi in maniera logica e consapevole.

Maurizio Ceravolo