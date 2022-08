Assicurazioni auto: le tariffe crescono in tutta la Calabria tranne a Catanzaro

Buone notizie per gli automobilisti catanzaresi. Se è vero che a livello regionale, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, da gennaio a luglio 2022 il premio medio Rc auto è cresciuto del 5,9%, la provincia di Catanzaro è l’unica in controtendenza: qui per assicurare un veicolo a quattro ruote lo scorso mese occorrevano, in media, 453,74 euro, valore pressoché identico a quanto rilevato a inizio anno. L’area è anche la provincia della Calabria dove, a luglio 2022, assicurare una vettura costava di meno.

Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: a guidare la classifica degli incrementi è la provincia Vibo Valentia (+9,2%, 588,70 euro), seguita da Cosenza (+7,6%, 464,71 euro), Crotone (+7,2%, 664,42 euro), e, staccata di un soffio, Reggio Calabria (+6,9%, 549,71 euro). Chiude la classifica Catanzaro (-1,6%, 453,74 euro).