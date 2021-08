A Maida la presentazione del Kankat

Prevista per questa sera alle ore 21.30 in piazzetta Scanderbeg a Vena di Maida la presentazione del cd Kankat, raccolta canti della cultura Arbëreshë di Vena. Introduce la serata il delegato sindaco Sabrina Fiumara, a seguire il saluto del sindaco Salvatore Paone e del presidente Proloco Francesco Panza. Sarà Don Francesco Santo, appassionato e studioso di musica etnomusicologica e curatore del cd a presentare alcuni dei brani più rappresentativi del lavoro.

Dichiarazione del sindaco “questa sera presenteremo ai cittadini un lavoro di conservazione e recupero della musica della tradizione venota. Grazie ad un contributo regionale per la valorizzazione delle minoranze linguistiche e ad un cofinanziamento comunale si è realizzato un lavoro davvero prezioso. Un ringraziamento doveroso va oltre che al delegato sindaco Sabrina Fiumara, a Don Francesco Santo, al presidente Proloco Francesco Panza e ai tanti volontari, cittadini venoti appassionati della tradizione, che hanno reso possibile la realizzazione del cd”

Il progetto prevede anche che una copia verrà distribuito ad ogni singola famiglia di Vena. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid e in ottemperanza alla normativa di safety and security.