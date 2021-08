“Non succederà più… a Catanzaro”, Caligula Disco sabato

L’estate 2021 in Calabria, sulla costa dei Saraceni, si sta caratterizzando per una serie di eventi che sono riusciti a calamitare l’attenzione anche dei media nazionali. La gente ha voglia di divertimento, spensieratezza e libertà. Dopo l’ultimo anno e mezzo c’è tanta voglia di vita nonostante le restrizioni.

E anche quest’anno c’è voglia di rivivere le magiche atmosfere degli anni ottanta. Così per non dimenticare mai il decennio più bello del secolo scorso, in uno dei luoghi simbolo della movida catanzarese, il “Caligula Disco” presso la mitica Scogliera di Pietragrande ci sarà una festa lounge unica nel suo genere: “Non succederà più… a Catanzaro”. Il 21 agosto dalle ore 23:00 in poi la pista da ballo sarà completamente arredata con divanetti e poltroncine con vista sulla Scogliera che sarà, ancora una volta, “protagonista” dell’estate calabrese. Il tutto ovviamente nel rispetto delle misure di contenimento.

I partecipanti potranno assistere all’esibizione live della band Mister Muscolo e i suoi estrogeni e alle performance sonore di Dj set con Freddy e Dj Filippo Arienzo e di un super staff Caligula con Upper. Tutta la serata sarà incentrata sulla magia degli anni ottanta, non sarà solo una serata musicale ma anche culturale. Insieme ad amici e persone care sarà possibile divertirsi tutti intorno ad un tavolo ascoltando e ballando sulle note dei più grandi successi della disco music nel rigoroso rispetto delle attuali norme. Quella del 21 agosto sarà una serata più unica che rara, da non perdere e di buon auspicio per il ritorno veloce alla normalità affinché “Non succederà più…”. Una frase storica per la musica italiana scelta dagli organizzatori per sensibilizzare positivamente il pubblico.

Per maggiori informazioni consultare i canali social del Caligula Disco (www.facebook.com/CaligulaDisco) oppure contattare il 349.2652965 oppure il 392.1337939