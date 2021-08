Ultimo appuntamento con il “Sellia Young Festival-Cultura, Ambiente, Territorio”, la kermesse organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Zicchinella che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le specificità e le potenzialità di Sellia, piccolo e splendido borgo della Presila catanzarese.

Il primo appuntamento del ricco cartellone della rassegna diretta da Pierpaolo Bonaccorso risale a sabato 7 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele, con lo spettacolo di burattini tradizionali calabresi “Zampalesta u cane tempesta”, a cura del Teatro della Maruca di Crotone, di e con Angelo Gallo. Nel corso del mese ha registrato eventi che vanno dalla presentazione del libro del professor Enzo Ciconte – “L’Assedio” – alla consegna dei premi “Ulivo d’oro” nell’ambito della Sagra dell’Olio d’oliva, senza dimenticare il convegno dedicato ai medici James e Leyla Smith, professionisti provenienti da Atlanta che hanno deciso di venire a vivere a Sellia.

Domani – sabato 21 agosto – quindi, il primo appuntamento è con Massimo Sirelli, grande artista nostrano conosciuto in tutto il mondo per il suo approccio alle arti visive influenzato dal mondo dei graffiti e della street art. Sirelli terrà un workshop creativo “Un robot per amico” al Museo dei Bambini. A seguire si terrà la cerimonia di premiazione di “Sellion”& “Un libro nel Borgo”; quindi sarà la volta di Scaramuzzino Quartet di Francesco Scaramuzzino, talentuoso pianista jazz e il Circo Ramingo, spettacolo di Circo Contemporaneo, danza aerea ed emozionanti acrobazie. E per finire: Musica disco con Dj Nico.

Ricordiamo che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid19, il governo nazionale con DL 105/2021 ha emanato una serie di norme tra cui quella relativa agli accessi a concerti in aree all’aperto. Tale norma prevede tra l’altro la registrazione dei partecipanti e l’obbligo di presentare il green pass.