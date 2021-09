La città “torna a misura d’uomo” con le storie di speranza del premio Catanzaroinforma

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 18:30 nel Teatro Comunale, la quarta edizione del Premio Catanzaroinforma. Saranno otto le “storie che lasciano tracce di speranza” a essere premiate e spazieranno dal mondo del volontariato a quello dell’arte, dalla medicina alla musica.

A presentare l’evento Davide Lamanna e Simona Procopio i quali, dopo la consegna del premio realizzato dall’artista Nuccio Loreti, si intratterranno con gli ospiti in mini talk, durante i quali faranno emergere le motivazioni che hanno spinto la redazione a conferire questo riconoscimento.

Duecento, complessivamente, i posti (già esauriti) disponibili in teatro, in conformità da quanto prescritto dagli ordinamenti legislativi per il contrasto del Covid. “Nonostante le difficoltà del momento – afferma il direttore di Catanzaroinforma Riccardo Di Nardo – abbiamo deciso di dare continuità a questo premio che vuole accendere i riflettori su alcune personalità, associazioni o istituzioni che con la loro attività danno lustro alla nostra Catanzaro o semplicemente rendono questa città più a dimensione d’uomo. Sono certo che anche quest’anno le storie raccontate da Davide Lamanna e Simona Procopio ci faranno emozionare”. Squadra che vince non si cambia: così, ancora una volta, sarà l’ensemble “Piccirillo” a occuparsi dell’intrattenimento musicale mentre la regia è affidata a Giuseppe Cristiano.