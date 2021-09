Premio Catanzaroinforma, dal Teatro Comunale. Rivedi la serata

Si è svolta ieri, domenica 12 settembre, la quarta edizione del premio Catanzaroinforma che valorizza e rende omaggio a storie di catanzaresi che lasciano il segno. La serata condotta da Davide Lamanna e Simona Procopio e trasmessa in diretta streaming è riproposta nel player in alto praticamente in maniera integrale. Mancano infatti solo i pochissimi minuti non andati per un temporaneo problema di connessione indipendente dalla nostra volontà. La regia è affidata a Giuseppe Cristiano.