XXII mostra micologica “Città di Catanzaro”

Il Gruppo Micologico “Sila Catanzarese” annuncia che Domenica 10 Ottobre avrà luogo la XXII° mostra micologica “Citta di Catanzaro”.

Quest’anno, a causa della pandemia in corso, la manifestazione sarà svolta all’aperto, presso l’ingresso del Parco della biodiversità Mediterranea a Catanzaro.

Il tutto si svolgerà nella sola giornata di Domenica, purtroppo senza la tradizionale gara “Il porcino più grande”. Gli organizzatori, il Gruppo Micologico, si scusa che, a causa del Covid-19, la mostra sarà limitata alle rappresentazioni più salienti per evitare rischi, assicurando comunque lo svolgersi della manifestazione divenuta una tradizione naturalistica importante, un momento d’incontro per tanti appassionati ed una occasione per arricchire le conoscenze e gli approfondimenti in una materia non semplice.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Catanzaro, prenderà il via alle ore 9,30 e rimarrà aperta fino alle 13,00 per riprendere il pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00. La mostra è aperta a tutti, ovviamente nel rispetto delle regole anti-COVID.

I funghi verranno esposti sia col nome scientifico che col nome volgare, a mezzo di apposito cartellino sul quale sarà pure riportata la commestibilità o meno, contrassegnata anche da una fascia colorata rossa per i funghi velenosi, verde per i commestibili e gialla per quelli non commestibili. Inoltre, i vari esemplari verranno ordinati sui tavoli secondo il “metodo sistematico”, in base al quale si procede a raggruppare le specie appartenenti allo stesso genere ed alla stessa famiglia.

Gli esperti del Gruppo “Sila Catanzarese” saranno a disposizione a fornire le informazioni utili a distinguere le specie mangerecce da quelle velenose ed altre delucidazioni ancora che i visitatori vorranno acquisire, con lo scopo di far conoscere i funghi dal vero agli appassionati ed a tutti coloro che intendano avvicinarsi a questa materia.

Il Presidente del Gruppo micologico “Sila Catanzarese”, Avv. Emilio Corea, a nome del Direttivo e di tutti gli iscritti invita gli appassionati e la cittadinanza tutta a partecipare.