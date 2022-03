“Il ruolo degli Istituti teologici nel cammino sinodale”, incontro all’Istituto San Pio X

Giovedì 30 marzo nell’Istituto teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro, aggregato alla Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale si terrà un convegno accademico circa il ruolo degli istituti teologici nell’attuale cammino sinodale della Chiesa italiana.

Il convegno vedrà protagonisti gli studenti di teologia provenienti dalle diverse Chiese di Calabria ed i docenti dell’isTituto.

Due relazioni accompagneranno i lavori del convegno ad opera di Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti dal titolo “Teologhe e teologi in e per una Chiesa Sinodale” e della Prof.ssa Stefania Miscioscia dal titolo “La formazione filosofica per uno stile sinodale”.

Interverranno, oltre ai rappresentati degli studenti anche Mons. Fortunato Morrone Arcivescovo di Reggio C.-Bova e Mons. Claudio Maniago Arcivescovo di Catanzaro-Squillace e Mons. Francesco Milito, Vescovo di Oppido M.-Palmi e Moderatore dell’Istituto al quale sono affidate le conclusioni del Convegno.

Oltre alla presenza, sarà possibile seguire i lavori del Convegno online sul canale Youtube dell’istituto teologico calabro.