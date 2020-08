Piero Pelù in vacanza nella sua Badolato: “Pensando al futuro”

Capelli al vento e scorci del centro storico. Piero Pelù torna nella sua Badolato e ci trascorre il ferragosto.

Nonostante quella in corso sia un’estate davvero molto particolare, l’artista toscano non ha rinunciato a trascorrere qualche giorno nella sua terra d’adozione. Il frontman dei Litfiba ha raggiunto la sua casa nello splendido borgo per trascorrere qualche giorno di vacanza e ieri ha così salutato i suoi fan: “Buon Ferragosto 2020, quello dell’anno strano e storto, quello che si festeggia con accortezza e intelligenza. Pensando al futuro”.