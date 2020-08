Vasi, frigoriferi e altro. Vico III Poerio nel degrado

Come già comunicato più volte per le vie brevi, alle unità del Comando Vigili Urbani, il vico III° Poerio di Catanzaro continua ad essere chiuso ai pedoni – scrive un lettore – per la presenza di vasi, frigoriferi e quant’altro messi appositamente da ignoti che non vogliono il passaggio pedonale per l’accesso alla via principale. Dalla carrozzella per neonati alle autombulanze in caso di malori, non è più possibile servirsi dell’arteria di collegamento a Corso Mazzini. Il Vico è così diventato pian piano proprietà privata, malgrado gli addetti comunali (Vigili Urbani, Gestione del Territorio, Igiene,ecc.) non possono non vedere tali occupazioni posto che si trovano da lungo tempo sulla strada. Ma nessuno interviene e l’ abusivismo è divenuto discarica nel pieno centro storico di Catanzaro.