Una Yacht di lusso ancorato nel golfo di Soverato suscita la curiosità di bagnanti e appassionati

Sta suscitando la curiosità dei bagnanti e degli appassionati l’imbarcazione di lusso ancorata nel golfo di Soverato da alcuni giorni.

Ci fanno sapere che si tratterebbe di un Yacht arcadia 30 metri. Quello che non sappiamo e che forse non sapremo mai è sapere a quale facoltoso individuo, italiano o straniero, appartiene questa meraviglia della tecnica navale che ha fatto tappa nei nostri mari in questa particolare estate.