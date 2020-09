Agosto avvolto in un incubo e settembre con la situazione che non si sblocca.

Eppure non siamo in periferia, Via Bellini è la strada che si snoda sotto le scalette di Bellavista, siamo quindi a un passo dal centro storico, ma la zona è ormai il regno indiscusso di erbacce e topi.

L’impotenza di un amministrazione comunale oramai assente, sta prendendo il sopravvento scrive Stefano Veraldi.