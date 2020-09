Fondachello, il degrado nei pressi della Chiesetta della Pietà

Ieri, come ogni anno, si sarebbe dovuta tenere la processione in onore alla Madonna della Chiesetta della Pietà, sita in V.M. D’ Amato, quartiere “Fondachello”. Causa Coronavirus si è tenuta soltanto la messa fra l’indignazione dei presenti per la presenza di ospiti indesiderati. Infatti gli ospiti non graditi erano erbacce e rifiuti vari lasciati da una parte dall’incuria del Comune, che a quanto pare non vede e non sente, e dall’altra da alcuni residenti, anche proprietari di abitazioni, sempre più “sporchi” e incivili. Condizione inaccettabile – scrive e segnala Rita Critelli – sotto ogni aspetto soprattutto per il menefreghismo delle istituzioni che dovrebbero stare più attente a quello che è il decoro urbano e le regole del buon vivere. Urge intervento risolutivo per una “pulita” e decorosa convivenza sociale.